HOME NEWS NASIONAL

MUI Tanya Kelanjutan IKN Jika Jadi Wapres, Mahfud MD: Nanti Kita Lihat Perkembangannya

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |06:03 WIB
MUI Tanya Kelanjutan IKN Jika Jadi Wapres, Mahfud MD: Nanti Kita Lihat Perkembangannya
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan pemindahan ibu kota yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah merupakan program strategis yang telah di agendakan pada masa Presiden sebelumnya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Mukernas Majelis Ulama Indonesa (MUI) di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

Menurut Mahfud, gagasan pemindahan yang disebut pihak lain dianggap tidak mendesak, menurutnya hal tersebut sangat keliru. Sebelum dipindahkan ke Kalimantan Tengah, pemindahan ibu kota diwacanakan akan pindah ke Jawa Barat.

"Soal IKN, apakah ini sudah mendesak? Itu juga kan sudah lama sejak zaman Pak Harto dulu, IKN itu mau dipindah ke Jonggol lalu zaman Pak Jokowi diambil keputusan ke IKN, itu DPR yang buat," kata Mahfud.

Halaman:
1 2
      
