Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Nama Buah Langka yang Dijadikan Nama Daerah Terkenal di Jakarta, Ada Bintaro dan Menteng

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:06 WIB
6 Nama Buah Langka yang Dijadikan Nama Daerah Terkenal di Jakarta, Ada Bintaro dan Menteng
Ilustrasi nama buah langka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Inilah 6 nama buah langka yang dijadikan nama daerah terkenal di Jakarta, ada Bintaro dan Menteng. Pemberian nama buah-buahan ini ternyata ada kisahnya ataupun asal usulnya.

Berikut 6 nama buah langka yang dijadikan nama daerah terkenal di Jakarta, ada Bintaro dan Menteng:

1.Bintaro

Pemberian nama buah ini berasal dari tropis di Asia, Australia, Madagaskar, dan kepulauan sebelah barat Samudera Pasifik.

Buah satu ini memiliki bentuk bulat dengan teksur keras pada kulitnya. Meski sekilas tampilan buah ini bagus namun siapa sangka bahwa buah bintaro tidak boleh dikonsumsi karena mengandung racun yang dimanfaatkan para petani untuk dijadikan hama tikus.

2. Menteng

Nama daerah di Jakarta yang diambil dari nama buah yaitu Menteng, Jakarta Pusat. Bagi kamu yang tidak mengetahui, bahwa buah menteng berasal dari buah asli khas Jakarta. Buah satu ini memiliki rasa yang sepat dan asam dan banyak hinggap di perkarangan rumah penduduk setempat diwilayah Jakarta. Maka dari itu buah tersebut lantas dijadikan nama daerah kecamatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/470/3166689//sri_mulyani-tIqd_large.jpg
3 Fakta Rumah Sri Mulyani Digeruduk dan Dijarah Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/338/3143690//viral-wmls_large.jpg
Breaking News! Mobil Tabrak Motor di Depan Hotel Santika Bintaro, Korban Bergelimpangan di Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement