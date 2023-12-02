6 Nama Buah Langka yang Dijadikan Nama Daerah Terkenal di Jakarta, Ada Bintaro dan Menteng

JAKARTA- Inilah 6 nama buah langka yang dijadikan nama daerah terkenal di Jakarta, ada Bintaro dan Menteng. Pemberian nama buah-buahan ini ternyata ada kisahnya ataupun asal usulnya.

Berikut 6 nama buah langka yang dijadikan nama daerah terkenal di Jakarta, ada Bintaro dan Menteng:

1.Bintaro

Pemberian nama buah ini berasal dari tropis di Asia, Australia, Madagaskar, dan kepulauan sebelah barat Samudera Pasifik.

Buah satu ini memiliki bentuk bulat dengan teksur keras pada kulitnya. Meski sekilas tampilan buah ini bagus namun siapa sangka bahwa buah bintaro tidak boleh dikonsumsi karena mengandung racun yang dimanfaatkan para petani untuk dijadikan hama tikus.

2. Menteng

Nama daerah di Jakarta yang diambil dari nama buah yaitu Menteng, Jakarta Pusat. Bagi kamu yang tidak mengetahui, bahwa buah menteng berasal dari buah asli khas Jakarta. Buah satu ini memiliki rasa yang sepat dan asam dan banyak hinggap di perkarangan rumah penduduk setempat diwilayah Jakarta. Maka dari itu buah tersebut lantas dijadikan nama daerah kecamatan.