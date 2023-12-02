Gema Free Palestine Bertalu-talu dalam Aksi Reuni 212 di Monas

JAKARTA - Ribuan umat muslim gemakan Monas dengan teriakan 'Free Palestine' hal tersebut dilakukan dalam acarara aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia 07.31 WIB, massa aksi berulang-ulang menggemakan 'Free Palestine' yang dipimpin langsung dari panggung komando tepat di depan tugu monas.

Sembari meneriaki 'Free Palestine' massa juga tak hentinya mengibarkan bendera Palestina.

Sebelumnya, ribuan umat muslim kembali melakukan aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta Pusat. Selain melakukan aksi, mereka juga melakukan doa bersama.