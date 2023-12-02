Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gema Free Palestine Bertalu-talu dalam Aksi Reuni 212 di Monas

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:08 WIB
Gema Free Palestine Bertalu-talu dalam Aksi Reuni 212 di Monas
Aksi Reuni 212 bela Palestina (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

 

JAKARTA - Ribuan umat muslim gemakan Monas dengan teriakan 'Free Palestine' hal tersebut dilakukan dalam acarara aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia 07.31 WIB, massa aksi berulang-ulang menggemakan 'Free Palestine' yang dipimpin langsung dari panggung komando tepat di depan tugu monas.

Sembari meneriaki 'Free Palestine' massa juga tak hentinya mengibarkan bendera Palestina.

Sebelumnya, ribuan umat muslim kembali melakukan aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta Pusat. Selain melakukan aksi, mereka juga melakukan doa bersama.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187403/wamenag_muhammad_syafii-S0zN_large.jpg
Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187398/pramono_anung_hadiri_reuni_212-gC9y_large.jpg
Pramono Hadiri Reuni 212 di Monas Malam ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187348/massa_reuni_212-8hde_large.jpg
Massa Reuni 212 Mulai Padati Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185404/reuni_akbar_212-Jh5d_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185398/reuni_alumni_212-EB17_large.jpg
Reuni Akbar 212 Digelar di Monas 2 Desember 2025, Undang Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/338/3091493/212-Vsxc_large.jpg
Hadiri Reuni 212, Habib Rizieq: Saya Baru Kena Demam Tinggi Usai Pulang dari Makkah
