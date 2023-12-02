Massa Aksi Munajat PA 212 Bela Palestina Mulai Bubarkan Diri

JAKARTA - Massa aksi bela Palestina dalam acara Munajat Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Monas, Jakarta mulai membubarkan diri. Mereka bubar sejak pukul 09.05 WIB.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, ribuan massa tinggalkan area Monas setelah doa bersama untuk masyarakat Palestina.

Sebagai informasi, acara tersebut juga merupakan reuni PA 212 yang dimulai sejak dini hari pada 03.00 WIB untuk melakukan salat tahajud, munajat dan subuh berjamaah.

Massa aksi terus bersholawat bersama, Kemudian, bakal dilanjutkan oleh tausiah pendakwah nasional hingga 09.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, ribuan umat muslim kembali melakukan aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu. Selain melakukan aksi, mereka juga melakukan doa bersama.