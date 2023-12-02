Pasangan Ganjar-Mahfud Janji Tingkatkan Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum

JAKARTA - Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ingin meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum jika menang pada Pilpres 2024.

Menurut, Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Roby Muhammad mengungkapkan langkah tersebut merupakan salah satu langkah dari upaya melakukan reformasi hukum.

"Salah satu caranya memang dengan peningkatan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum. Bahkan, untuk aparat kami punya program khusus yaitu Kuliah Gratis untuk Anak Prajurit dan Bhayangkara," kata Roby kepada wartawan, Sabtu (2/12/2023).

Selanjutnya dia menyatakan Ganjar-Mahfud adalah pilihan yang tepat untuk melakukan reformasi hukum. Kata Roby, kedua capres dan cawapres merupakan sosok yang bersih. Mereka dan para keluarganya juga selalu hidup sederhana.

"Harta kekayaan mereka tidak melimpah. Ini titik awal yang penting. Kita tidak bisa membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor. Kita harus pakai sapu yang bersih," ujar Roby.

Selain itu, lanjut Roby, sosok Mahfud memiliki modal ilmu hukum yang sangat tinggi. Menurutnya, Mahfud adalah profesor hukum tata negara. Jadi, secara keilmuan sudah sangat-sangat mumpuni. Belum lagi, ini diperkaya oleh pengalaman Mahfud di MK dan juga sebagai wakil rakyat di DPR.

Kemudian yang terpenting, Ganjar-Mahfud sama-sama pemberani dan punya nyali. Roby menilai hal tersebut merupakan modal yang tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, tanpa keberanian, mereka tak mungkin bisa menyikat habis mafia hukum.