HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Belum Ada Kesepakatan soal Perubahan Format Debat Capres-Cawapres

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |12:09 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Belum Ada Kesepakatan soal Perubahan Format Debat Capres-Cawapres
Todung Mulya Lubis/Foto: Tangkapan layar
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD mengungkap, belum ada kesepakatan dari masing-masing tim pemenangan tiga pasangan calon terkait perubahan format debat Capres-Cawapres.

"Saya tau bahwa TPN masing-masing tim, masing-masing Paslon itu sudah bertemu dengan pihak KPU. sejauh yang saya tahu belum ada kesepakatan," kata Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo–Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (2/12/2023).

Jadi, kata Todung, adalah sebuah kekeliruan jika Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan antara tiga tim pemenangan dengan pihak KPU.

"Jadi kalau ketua kpu menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan, saya kira itu keliru, setahu saya belum ada kesepakatan mengenai hal ini," katanya.

Todung mengungkap, TPN Ganjar-Mahfud justru berharap bahwa format debat Capres-Cawapres dikembalikan sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023.

"Dan menetapkan debat itu seperti tetap seperti sedia kala tiga kali untuk capres 2 kali untuk cawapres itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
