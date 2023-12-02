Alam Ganjar Ajak Komunitas Sejarah Makassar Pikirkan Konsep Museum Ramah Generasi Milenial

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkeliling mengunjungi salah satu objek wisata di Makassar yakni Rotterdam Fort dan Museum La Galigo Jalan Ujung Pandang No.2, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023).

Berdasarkan pantauan pukul 13.00 WIB, Alam didampingi oleh pemandu wisata mengunjungi benteng Rotterdam untuk mengenang sejarah. Kemudian benteng itu bersebelahan dengan Museum La Galigo, Sulawesi Selatan.

Tampak Alam menggunakan kaos berwarna putih dengan celana panjang hitam memandangi objek sejarah provinsi Sulawesi Selatan itu. Adapun koleksi yang dipamerkan antara lain keramik, piring, emas, dester tradisional Sulawesi Selatan dan beberapa mata uang.

Ada juga peralatan permainan rakyat, peralatan rumah tangga seperti peralatan dapur tradisional, peralatan kesenian seperti kecapi, ganrang bulo, puik-puik, dan sebagainya. "Ini adalah museum la Galigo, Kita memiliki 5 ribu koleksi dibagi berbagai jenis,"ucap pemandu wisata.

Usai memutari benteng, Alam melakukan dialog dan berinteraksi dengan komunitas anak muda yang memiliki minat mengenai sejarah.