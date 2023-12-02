Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Ende Sambut Antusias Kehadiran Ganjar: Pemimpin yang Kami Nantikan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:32 WIB
Warga Ende Sambut Antusias Kehadiran Ganjar: Pemimpin yang Kami Nantikan
A
A
A

ENDE – Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo disambut antusias masyarakat Ende ketika menginjakkan kaki di Kota Pancasila, Sabtu (2/12/2023).

Ganjar bahkan mendapat hadiah selendang tenun khas Ende dari tokoh adat setempat dan suguhan Tari Woge untuk menyambut kedatangannya.

Usai berkunjung ke Kupang, Ganjar terbang ke Ende dan berkegiatan di pulau yang menjadi tempat pengasingan Soekarno itu. Tiba di Pulau Flores sekira pukul 09.00 WITA, Ganjar langsung disambut gegap gempita masyarakat di sana.

Begitu tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Ganjar langsung disambut Tari Woge dari sanggar Seni Ana Mamo Demulaka. Sebagai bentuk penghormatan, Ganjar juga dikalungkan selendang tenun khas Ende oleh tokoh adat di sana. Ratusan masyarakat langsung berebut untuk bersalaman dan berfoto dengannya.

"Selamat datang di Ende Pak Ganjar, Kota Pancasila. Senang sekali kami dikunjungi Pak Ganjar. Bapak pemimpin yang sudah lama kami nantikan hadir di sini," teriak warga sambil berebut untuk menyalaminya.

Ganjar dengan ramah menyalami masyarakat dan tak henti melempar senyum ramahnya. Berkali-kali, ia mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa padanya.

"Terima kasih banyak bapak ibu, saya doakan semua sehat," ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ganjar-Mahfud Ganjar Pranowo
