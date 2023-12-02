Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno, Ganjar: Anak Bangsa Wajib Hargai Pancasila

ENDE - Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno dalam kunjungannya ke Ende, Sabtu (2/12/2023).

Di rumah yang menjadi tempat pengasingan Bung Karno oleh Belanda saat menjadi tahanan politik tahun 1934-1938 itu, Ganjar melihat berbagai peninggalan di sana. Sudut demi sudut rumah itu ia amati sambil membayangkan betapa berat perjuangan Bapak Bangsa itu dalam mewujudkan kemerdekaan.

"Setiap kita ke Ende, pasti kita ke rumah pengasingan Bung Karno. Dan di sinilah, selama kurang lebih 4 tahun, Bung Karno ada di sini,” kata Ganjar.

Beberapa koleksi benda dan bangunan masih tersusun rapi dalam rumah tersebut. Di antaranya setrika, ketel, piring-piring, tongkat, lampu, pegangan korang, lukisan, hingga biola.

Ada juga sumur yang menjadi tempat Bung Karno memenuhi kebutuhan airnya. Ganjar pun sempat membasuh wajah dan kakinya dari air sumur tersebut.

"Airnya masih sangat segar, jernih," ucapnya.

Tak hanya peninggalan fisik yang ada di rumah pengasingan Bung Karno, salah satu tempat yang dikunjungi Ganjar adalah sebuah taman yang didalamnya terdapat sebuah pohon sukun.