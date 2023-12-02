Gempa M5,2 Guncang Malang, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Gempa tektonik mengguncang wilayah Samudera Hindia Selatan Malang, Jawa Timur pada hari ini, Sabtu Desember 2023 pukul 12.37.31 WIB.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, dari hasil analisis, menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,05° LS ; 112,47° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 212 Km arah BaratDaya Kabupaten Malang, Jawa Timur pada kedalaman 47 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan kombinasi pergerakan naik ( _thrust_ )," kata Daryono dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Gempa bumi tersebut, kata Daryono, berdampak dan dirasakan di daerah Malang dan Lumajang dengan skala intensitas II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

"Hingga pukul 13.00 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," kata Daryono.

BMKG, kata Daryono, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," kata Daryono.

