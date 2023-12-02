Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Ribuan Umat Muslim Bermunajat untuk Kemerdekaan Palestina di Monas

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |07:07 WIB
Momen Ribuan Umat Muslim Bermunajat untuk Kemerdekaan Palestina di Monas
Aksi Reuni 212 bela Palestina di Monas, Jakarta (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan umat Muslim telah menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Palestina di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu 2 Desember 2023. Selain berpartisipasi dalam aksi, mereka juga bersatu dalam doa.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pada Sabtu kemarin pukul 06.15 WIB, area Silang Monas semakin ramai dengan kehadiran umat Muslim dari berbagai daerah di Jabodetabek dan luar daerah.

Acara tersebut juga merupakan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dimulai sejak dini hari pada pukul 03.00 WIB dengan pelaksanaan Sholat Tahajud, munajat, dan subuh berjamaah. Umat Muslim terus bersholawat bersama, diikuti dengan tausiah dari pendakwah nasional yang dijadwalkan hingga pukul 09.00 WIB.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) untuk mengadakan acara ini. Selain itu, mereka juga telah berkoordinasi dengan Unit Pengelola Kawasan Monas dan Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta selama acara berlangsung.

Acara bertajuk "Munajat Kubro untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina" ini merupakan bentuk dukungan dan doa untuk keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kemenangan Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement