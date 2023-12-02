Momen Ribuan Umat Muslim Bermunajat untuk Kemerdekaan Palestina di Monas

JAKARTA - Ribuan umat Muslim telah menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Palestina di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu 2 Desember 2023. Selain berpartisipasi dalam aksi, mereka juga bersatu dalam doa.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pada Sabtu kemarin pukul 06.15 WIB, area Silang Monas semakin ramai dengan kehadiran umat Muslim dari berbagai daerah di Jabodetabek dan luar daerah.

BACA JUGA: Massa Aksi Munajat PA 212 Bela Palestina Mulai Bubarkan Diri

Acara tersebut juga merupakan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dimulai sejak dini hari pada pukul 03.00 WIB dengan pelaksanaan Sholat Tahajud, munajat, dan subuh berjamaah. Umat Muslim terus bersholawat bersama, diikuti dengan tausiah dari pendakwah nasional yang dijadwalkan hingga pukul 09.00 WIB.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) untuk mengadakan acara ini. Selain itu, mereka juga telah berkoordinasi dengan Unit Pengelola Kawasan Monas dan Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta selama acara berlangsung.

Acara bertajuk "Munajat Kubro untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina" ini merupakan bentuk dukungan dan doa untuk keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kemenangan Palestina.