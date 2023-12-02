Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serukan Target Net Zero Emission di COP28, Presiden Jokowi Ajak Berbagai Pihak Kolaborasi dan Investasi di Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:30 WIB
Serukan Target Net Zero Emission di COP28, Presiden Jokowi Ajak Berbagai Pihak Kolaborasi dan Investasi di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) yang diselenggarakan di Expo City Dubai. Kedatangan Presiden RI pada WCAS disambut oleh Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), H.H. Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Presiden RI juga berkesempatan bertemu dengan pemimpin berbagai negara dan melaksanakan family photo. Dalam sesi penyampaian national statement pada kegiatan WCAS, COP 28 tersebut, Presiden RI menyampaikan bagaimana Indonesia bekerja keras untuk mencapai net zero emission yang ditargetkan pada tahun 2060. Selama tahun 2020 sampai dengan 2022, sebesar 42% emisi karbon telah berhasil diturunkan oleh Indonesia.

Disampaikan pula bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan Forest & Other Land Use (FOLU) melalui perluasan hutan mangrove dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Indonesia juga berupaya untuk terus mempercepat transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan. Upaya transisi Energi Baru Terbarukan juga telah dilaksanakan melalui berbagai kerja sama, salah satunya dengan PEA dimana telah dilaksanakan peresmian Cirata Floating Solar Power, merupakan yang terbesar di Asia Tenggara yang menghasilkan 192 MW pada 9 November 2023 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
