HOME NEWS NASIONAL

Geger Siswi Melahirkan Pada saat Ujian, Selengkapnya di Okezone Updates

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:39 WIB
Geger Siswi Melahirkan Pada saat Ujian, Selengkapnya di Okezone Updates
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates pada Sabtu (2/12/2023) memberikan informasi terkini dan viral yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah berita tentang Sekolah Menengah Atas Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur yang digegerkan dengan seorang siswinya yang melahirkan di ruang kelas saat ujian akhir semester berlangsung.

Siswi tersebut langsung dilarikan ke puskesmas kemuning untuk tindakan medis lebih lanjut. Peristiwa ini diketahui saat siswi kelas 10 mengikuti ujian tiba tiba mengalami pendarahan hebat dan tak berdaya.

Para guru yang mengetahui kejadian ini langsung menghubungi pihak puskesmas untuk mengirim ambulance dan membawa korban. Korban pun dirujuk ke rumah sakit Sampang.

Akibat dari peristiwa ini ruang kelas korban sempat heboh, namun ujian akhir semester tetap dilanjutkan. sementara kasus kini ditangani petugas polres Sampang, Madura.

