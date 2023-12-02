Momen Ganjar Pranowo Napak Tilas Kenang Bung Karno saat Merenung di Bawah Pohon di Rumah Pengasingan

KABUPATEN ENDE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyempatkan berkunjung ke Rumah Pengasingan Bung Karno di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (2/12/2023) disela-sela aktivitas kampanye.

Di rumah bersejarah itu, Ganjar Pranowo yang didukung Pertai Perindo itu merasakan bagaimana Pancasila terlahir melalui perjuangan pendiri bangsa yang tidak mudah dan penuh dengan semangat nasionalisme tinggi.

"Setiap kita ke Ende pasti kita ke situsnya dan di sinilah 4 tahun kurang lebih Bung Karno ada di sini," kata Ganjar di lokasi.

Mantan Gubernud Jawa Tengah itu memperhatikan satu per satu berbagai peninggalan Presiden Pertama RI Soekarno ketika pendiri bangsa Indonesia itu diasingkan oleh Belanda dan menjadi tahanan politik pada tahun 1934-1938 lalu.

Beberapa koleksi benda dan bangunan masih tersusun rapi dalam rumah tersebut. Di antaranya setrika, ketel, piring-piring, tongkat, lampu, pegangan korang, lukisan, hingga biola.