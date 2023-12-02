Terpikat Potensi Kreatif NTT, Ganjar Pranowo Siapkan Wadah Khusus

KUPANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo terpesona dengan potensi kreativitas generasi muda di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Ganjar saat melakukan kampanye pertama di NTT pada Jumat (1/12/2023). Dia menyempatkan berdialog dengan generasi milenial dan influencer NTT di La Cove Restaurant yang terletak di Lasiana, Kota Kupang.

"Potensinya luar biasa ada yang menjadi penyanyi, penari, content creator. Banyak anak muda NTT yang sudah ikut festival bahkan kelas dunia," kata Ganjar.

Dengan kreativitas yang sangat luar biasa itu, kata dia, generasi muda harus memiliki wadah seperti Creative Hub yang akan coba diwujudkan Ganjar bersama pasangannya di Pilpres 2024 Mahfud MD. Pembuatan Creative Hub itu bertujuan mengakomodasi kreativitas anak-anak muda agar mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya.

"Saya yakin dengan adanya Creative Hub yang akan memfasilitasi mereka," ucap Ganjar.

Dia meyakini wadah itu akan sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk mengembangkan industri kreatif.

Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, dia membuat program serupa yang dinamakan Hetero Space, ruang kreatif bagi anak-anak muda untuk berinovasi dan mengembangkan bakat mereka menjadi karya.