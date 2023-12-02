Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Pulau Rote, Ganjar Didapuk Jadi Pimpinan Tertinggi Funu Keu

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:13 WIB
Kunjungi Pulau Rote, Ganjar Didapuk Jadi Pimpinan Tertinggi Funu Keu
A
A
A

PULAU ROTE - Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo mengunjungi Pulau Rote dan disambut meriah masyarakat serta tokoh adat setempat, Sabtu (2/12/2023).

Bahkan, Capres Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu ditasbihkan menjadi anak sulung keluarga besar Nusak Termanu.

Tiba di Bandara DC Saudale, Ganjar disambut Raja Nusak Termanu, Vicoas Amalo dan dijemput puluhan orang berkuda menuju Istana Uma Batu di Feapopi, Kecamatan Rote Tengah.

Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu kembali disambut secara adat serta menjalani prosesi pengangkatan sebagai anggota keluarga dan penganugerahan nama kebesaran.

Prosesi dimulai dengan safe tasioe atau penyucian diri. Ganjar berjalan ke singgasana yang berbentuk sasando dan dibasuh kakinya dengan air kelapa. Selanjutnya, penyematan busana adat Rote.

Capres berambut putih itu kemudian mendapat gelar Funu Keu atau anak sulung satu-satunya lekaki di dalam keluarga. Dalam adat setempat, itu berarti menjadi pimpinan tertinggi dalam keluarga.

Sekretaris Adat Suku Folateik Nusak Termanu, Gentry Amalo menuturkan bahwa pengangkatan Ganjar menjadi anggota keluarga tersebut sudah berdasarkan keputusan Dewan Adat.

Halaman:
1 2
      
