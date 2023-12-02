Model OIC Pakistan Conference 2023 Sukses Digelar, Hasilkan Sejumlah Rekomendasi soal Iklim

JAKARTA - Model OIC Pakistan Conference 2023 yang digelar di Institute of Regional Studies, Islamabad, Pakistan pada tanggal 24-26 November 2023, telah sukses digelar.

Acara yang bertemakan "Charting a Greener Future: OIC’s Role in Combating Climate Change and Protecting the Environment" ini dihadiri oleh 31 peserta yang berlaku sebagai perwakilan 30 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) dalam simulasi sidang tersebut.

Acara ini diselenggarakan oleh Model OIC Pakistan National Team, ICYF Eurasian Regional Center, Islamic Organization for Food Security, dan Institute for Regional Studies.

Delegasi Indonesia yang turut ambil bagian dalam konferensi tersebut terdiri dari perwakilan dari OIC Youth Indonesia dan International Islamic University Islamabad (IIUI). Delegasi Indonesia yang berasal dari OIC Youth Indonesia di antaranya Julyadi Sulaiman dan Berkah Rahayu Wina Arsasti. Sementara delegasi Indonesia yang berasal dari IIUI antara lain M. Tata Auniyrahman, Lidzikri Ahmad Syaru Robbani, dan Ranya.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ms. Rutaba Tariq selaku ICYF Project Country Coordinator untuk Pakistan, Mr. Vusal Gurbanov (Acting Director General of ICYF-ERC), Ms. Astrid Nadya Rizqita (Presiden OIC Youth Indonesia), Ms. Aygul Gabdrakhmanova (Director of Selet Youth Movement of Tatarstan & Board Member IYF-ERC), Mr. Atif Iqbal (Director Al-Huda International, Islamabad), Ambassador Nadeem Riyaz (President of Institute of Regional Studies), dan Mr. Bilal Akram Shah (Director of OIC Division, Ministry of Foreign Affairs Pakistan).

Acara ini juga menghasilkan Islamabad Declaration yang secara garis besar membahas isu-isu terkait perubahan iklim, dengan subfokus seperti rekomendasi kebijakan untuk pertanian dan keamanan pangan, transisi energi, teknologi, urbanisasi, ekonomi hijau, pekerjaan hijau, keuangan iklim, keadilan iklim, manajemen risiko konflik dan bencana, serta ekologisme Islam.

Pada sesi penutupan, delegasi yang menjadi representatif State of Qatar, Sahil Yar Muhammad, terpilih sebagai Best Delegate. Selain itu, delegasi State of the United Arab Emirates, Julyadi Sulaiman, yang juga merupakan anggota OIC Youth Indonesia, terpilih sebagai Most Outstanding Delegate.

Menurut Presiden OIC Youth Indonesia sekaligus ICYF Model OIC Country Coordinator untuk Indonesia, Astrid Nadya Rizqita, mengatakan bahwa acara ini merupakan inisiasi yang baik dalam merumuskan OIC climate policy.

"Kami mengapresiasi Model OIC Pakistan National Team yang mengangkat tema lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen OIC untuk memerangi perubahan iklim dan melindungi lingkungan," kata Astrid.