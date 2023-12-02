Ganjar: Pemberantasan Korupsi Jadi Visi Misi Unggulan Kami

KUPANG – Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap menghadapi agenda Debat pertama Capres-Cawapres 2024 yang diagendakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember 2023 mendatang.

Duet Ganjar-Mahfud yang akan berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu memastikan akan mengusung program unggulan Antikorupsi pada acara debat nanti.

"Pemberantasan korupsi menjadi visi misi unggulan kami. Korupsi harus disikat habis sampai ke akar-akarnya,” kata Ganjar usai bertemu kalangan anak muda di La Cove Restaurant, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).

Diketahui, KPU telah menetapkan jadwal dan tema debat Capres-Cawapres untuk tahapan Pilpres 2024 yang akan digelar sebanyak 5 kali. Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 tidak digelar terpisah, tapi bersama-sama.

Pada debat pertama, KPU menetapkan tema yang diangkat adalah tentang Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Ganjar menyatakan, selama ini, dirinya bersama Mahfud telah mempraktikkan gerakan antikorupsi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pejabat publik.

“Kami sudah siap lahir dan batin. Pas temanya, mitra saya kan Prof Mahfud. Insya Allah, kami sama-sama berpengalaman dan Prof Mahfud dikenal sebagai pendekar di bidang hukum,” kata Capres Partai Perindo itu.