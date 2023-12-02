Band Baru Bikin Heboh: Panglima TNI Jadi Gitaris, Kapolri Vokalis, KSAD Backing Vocal

JAKARTA – Momen langka tercipta saat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tampil bareng membawakan tiga lagu nonstop bersama band legendaris Slank di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Lebih istimewa lagi, Panglima TNI mengisi posisi lead guitarist yang begitu piawai memainkan melodi lagu berjudul Virus, Ku Tak Bisa hingga lagu Balikin. Dia asik jamming bareng personel Slank Ridho, Ivan dan Bimbim.

Sementara itu, Kapolri tampil sangat ekspresif sebagai vokalis menggantikan Kaka Slank yang sesekali ikut bersenandung bersama KSAD.

Sepanjang tiga lagu itu, Kaka dan Jenderal Maruli dari atas panggung lebih banyak mengajak para penonton untuk ikut bernyanyi dan bergoyang bersama mereka.

Momen langka ini berlangsung saat sesi ramah tamah seusai Upacara Serah Terima Jabatan KSAD dari Jenderal Agus Subiyanto kepada Jenderal Maruli.