Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Band Baru Bikin Heboh: Panglima TNI Jadi Gitaris, Kapolri Vokalis, KSAD Backing Vocal

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |19:24 WIB
Band Baru Bikin Heboh: Panglima TNI Jadi Gitaris, Kapolri Vokalis, KSAD Backing Vocal
A
A
A

JAKARTA – Momen langka tercipta saat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tampil bareng membawakan tiga lagu nonstop bersama band legendaris Slank di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Lebih istimewa lagi, Panglima TNI mengisi posisi lead guitarist yang begitu piawai memainkan melodi lagu berjudul Virus, Ku Tak Bisa hingga lagu Balikin. Dia asik jamming bareng personel Slank Ridho, Ivan dan Bimbim.

Sementara itu, Kapolri tampil sangat ekspresif sebagai vokalis menggantikan Kaka Slank yang sesekali ikut bersenandung bersama KSAD.

Sepanjang tiga lagu itu, Kaka dan Jenderal Maruli dari atas panggung lebih banyak mengajak para penonton untuk ikut bernyanyi dan bergoyang bersama mereka.

Momen langka ini berlangsung saat sesi ramah tamah seusai Upacara Serah Terima Jabatan KSAD dari Jenderal Agus Subiyanto kepada Jenderal Maruli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Slanks panglima TNI tni kapolri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189746//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-kOLi_large.jpg
Kapolri Terbitkan Perpol 10/2025, Lemkapi Tegaskan Tak Bertentangan dengan Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166//kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189157//kapolri_tinjau_posko_pengungsian_bencana_alam_di_aceh_tamiang-lhGJ_large.jpg
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188434//tni-Idfa_large.jpg
Akses Jalan Masih Terputus, Prajurit TNI Gerak Cepat Bangun 6 Jembatan Bailey
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement