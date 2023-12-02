Dapat Dukungan Kiai dan Santri Mataraman, Mahfud MD: Silakan Pilih dari Hati Nurani

MATARAM - Kiai dan santri Mataraman yang tergabung dalam Kyai Santri Bersama Mahfud (KSBM) menggelar deklarasi dan menyatakan siap mengawal serta memenangkan pasangan Capres-Cawapres 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mahfud MD yang hadir dalam acara deklarasi yang digelar di Ponpes Sulaiman Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (2/12/2023) itu mengaku bersyukur mendapatkan dukungan politik dari masyarakat yang notabene para kiai dan ulama se-Jawa Timur.

Mereka hadir dari beberapa daerah, termasuk di antaranya dari Trenggalek, Kediri, Blitar, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Nganjuk.

"Ini ada silaturrahim dan deklarasi. Karena musim pemilu ya deklarasi, its oke," kata Mahfud MD.

Meski begitu, Mahfud tetap menekankan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Soal pilihan politik, ia mengaku tak ingin memaksakan kehendak rakyat.

"Tetap yang diharapkan rakyat tetap rukun menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilih sesuai bisikan nurani dan keyakinannya, apa yang baik bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Mahfud menuturkan, dirinya memang dipercaya partai koalisi menjadi Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Namun, Mahfud tetap mempersilakan masyarakat menilai sendiri apakah dirinya pantas menjadi pemimpin Indonesia ke depan atau tidak.

"Silakan dinilai sesuai objektivitas yang benar, kalau tidak ya tidak usah," tandasnya.

Melalui kesempatan silaturrahmi dan deklarasi tersebut, tokoh nasional asal Madura, Jawa Timur tersebut selalu berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

"Saya harap dengan ini semua kiai dan santri tetap rukun membawa semangat kepesantrenan yang penuh kejujuran, kerukunan, dan membangun masyarakat menjadi lebih taqwa dan baik serta cinta pada bangsa dan republik negaranya," tuturnya.

Ia juga berharap agar para ulama dan santri saling menjaga satu sama lain terharap potensi kecurangan pihak tertentu lewat tekanan-tekanan sosial politiknya.