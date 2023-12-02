Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gemuruh Bandara Lombok, Saat Kedatangan Ganjar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |19:59 WIB
Gemuruh Bandara Lombok, Saat Kedatangan Ganjar
A
A
A

NUSA TENGGARA BARAT - Seketika Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggemuruh saat kedatangan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Ratusan orang tak henti-hentinya meneriaki nama pria berambut putih itu.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Ganjar beserta rombongan tiba di Bandara sekitar pukul 20.00 WITA, setelah melakukan kampanye di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedatangannya Ganjar langsung disambut massa yang telah lama menunggunya.

Terdengar organ relawan hingga warga setempat tidak henti-hentinya menyuarakan yel-yel sambut kedatangan Ganjar.

"Ganjar-Mahfud, Menang, Menang, Menang," bunyi yel-yel warga.

"Ganjar milenium center NTB. Semangat mengabdi bangun negeri," sambung yel-yel lain.

Teriak Ganjar Presiden juga terus bergemuruh, hingga mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu tiba di mobil yang akan ditumpanginya. Terlihat, selain mengajak Ganjar untuk berswafoto, orang-orang yang ada berada di Bandara juga saling berebut untuk bersalaman dengan Ganjar.

Rencana Ganjar akan mengadakan pertemuan bertajuk nongkrong bareng anak muda di Lombok. Besok paginya Ganjar direncanakan akan menghadiri kegiatan Car Free Day di Jalan Udayana, Lombok.

(Khafid Mardiyansyah)

      
