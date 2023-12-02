Teriakan Ganjar Presiden Bergema Sambut Kehadiran Ganjar Pranowo di Bandara Bima

BIMA - Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo berkunjung ke Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, pada Sabtu (2/12/2023) sore.

Ganjar menginjakkan kakinya di Bima dengan mengenakan baju kemeja warna hitam didampingi oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi.

Kedatangan Capres Partai Perindo itu disambut antusias ratusan masyarakat, relawan, dan kader partai yang sudah sejak awal menunggu di bandara. Teriakan 'Ganjar Presiden' pun menggema menyambut kedatangan Ganjar.

Tak sedikit di antara mereka yang berebut salam atau sekadar swafoto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode dan Anggota DPR RI itu.

Salah satu warga yang hadir di Bandara, Eka mengaku, sangat senang dapat melihat secara langsung Ganjar Pranowo.

Eka mengatakan, Ganjar merupakan sosok calon pemimpin yang paling cocok memimpin Indonesia ke depan. Selain itu, ia menilai Ganjar merupakan capres yang santun dan merakyat.

"Cocok kami dengan Pak Ganjar, santun dan merakyat. Orangnya ramah," ungkap dia.

Mendapat sambutan yang sangat meriah, Ganjar bersuka cita dan mengungkapkan kebahagiaannya. Sambil melayani sambutan dengan salaman dan swofoto, Ganjar berterima kasih kepada ribuan masyarakat Tana Toraja.

"Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya," kata Ganjar.