Dampingi Ganjar Kampanye di NTB, TGB: Optimis Insyaallah Menang

NUSA TENGGARA BARAT - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB HM Zainul Majdi, mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua terlihat tiba di Bandara Internasional Lombok, NTT.

Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengaku optimis pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD banyak mendapatkan suara di NTB. Sebab warga NTB menurutnya sangat antusias akan kedatangan Ganjar.

"Optimis insyaallah menang," ucap TGB di Bandara Internasional Lombok, Sabtu (2/12/2023).

Diketahui, TGB telah menemani Ganjar, berdialog dengan kader dan relawan Ganjar-Mahfud di Bima, NTB. Setelah selesai keduanya langsung terbang menuju Lombok, untuk menghadiri acara nongkrong bareng bersama anak muda, milenial, dan Gen Z di Dapoer Sasak.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Ganjar beserta rombongan tiba di Bandara sekitar pukul 20.00 WITA, setelah melakukan kampanye di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedatangannya Ganjar langsung disambut massa yang telah lama menunggunya.