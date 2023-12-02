Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno: Format Debat 2019 Sudah Bagus, Kalau yang Sekarang Banyak Pertimbangan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |22:05 WIB
Sandiaga Uno: Format Debat 2019 Sudah Bagus, Kalau yang Sekarang Banyak Pertimbangan
Sandiaga Uno (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

MAKASSAR - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno mengomentari terkait perubahan format debat kandidat calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sandiaga berharap debat kandidat bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas capres-cawapres.

Di depan kader PPP Makassar, Sandiaga menceritakan pengalamannya saat menjadi calon wakil presiden pada tahun 2019.

Saat itu, Sandiaga mengaku mengikuti debat kandidat berkali-kali sebagai cawapres.

"Saya pengalaman pernah mengikuti debat berkali-kali dan 2019 saya mengikuti format debat yaitu format antara pasangan capres dan cawapres, ada hanya antara capres dan ada hanya antara cawapres," kenangnya usai senam sehat dan pasar murah di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sabtu (2/12/2023).

Sandiaga mengaku format debat kandidat pada Pilpres 2019 sudah bagus. Sementara untuk Pilpres 2024, debat kandidat berubah dari masing-masing capres dan cawapres menjadi pasangan.

"Format yang sekarang telah melalui beberapa pertimbangan, karena yang akan dipilih itu sebuah pasangan, bukan sendiri-sendiri," kata dia.

