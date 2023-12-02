Advertisement
Hujan Akan Guyur DKI Jakarta pada Siang Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |04:11 WIB
Hujan Akan Guyur DKI Jakarta pada Siang Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada sejumlah wilayah administrasi Jakarta berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Sabtu (2/12/2023) siang.

Pada pagi hari wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan. Sedangkan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur diprediksi berawan tebal.

Memasuki siang ke sore hari lima wilayah di Jakarta berpotensi hujan ringan hingga lebat diantaranya Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sedangkan wilayah Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan.

Memasuki malam hari tiga wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan.

Adapun suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat celcius. Selain itu, kelembapan berkisar 75-95 persen.

(Fakhrizal Fakhri )

      
