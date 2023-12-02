Aksi Reuni 212, Banyak Kendaraan Parkir di Jalan Bikin Lalin Macet

JAKARTA - Kemacetan terjadi di jalan sejumlah jalur alternatif dampak acara Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12/2023). Kemacetan terjadi selain banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan juga karena banyaknya pedagang yang berada di alternatif.

Pantauan MNC Portal Indonesia Sabtu (2/12/2023), kemacetan terjadi di Jalan MI, Ridwan Rais dari arah Tugu Tani menuju ke arah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemacetan di kawasan tersebut disebabkan beberapa faktor.

Banyak massa demo yang menggunkan transportasi umum KRL dan turun di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Satu-satunya jalan paling dekat menuju Monas melewati Jalan MI Ridwan Said.

Banyaknya massa yang melewati jalan tersebut menjadi kesempatan bagi para pedang berjualan di sekitar jalan. Selain itu, banyaknya kendaraan yang terlebih dahulu parkir di sekitar lokasi membuat pedagang tidak hanya berjualan di bahu jalan namun di tengah jalan.

Dengan banyaknya pedagang yang berada di tengah jalan membuat massa melintas jalan lebih ke tengah jalan dan membuat space jalan untuk kendaraan yang hendak melintas semakin sempit dan tersendat.

Meski sejumlah polisi berada di lokasi jalan tersebut, kemacetan tidak dapat diindahkan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Monas untuk mengantisipasi kemacetan imbas kegiatan tersebut. Polisi pun menutup lalu lintas (lalin) di sekitar Monas mulai pukul 00.00 WIB.