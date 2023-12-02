Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

18 Kantong Parkir Disiapkan untuk Massa Munajat Reuni PA 212

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:01 WIB
18 Kantong Parkir Disiapkan untuk Massa Munajat Reuni PA 212
Kantong parkir Aksi Reuni 212 (Foto: Dishub DKI Jakarta)
A
A
A

 

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan belasan kantong parkir bagi kendaraan roda dua, empat dan bus dalam menyambut ribuan massa Munajat Reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan dihelat di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12/2023) pagi ini.

"Terdapat 18 titik lokasi parkir untuk kegiatan Reuni 212 di sekitar tempat acara dengan satuan ruang parkir (SRP) sebanyak 7.525 SRP sepeda motor, 3.402 SRP mobil dan 83 SRP bus," tulis laman Instagram @dishubdkijakarta.

Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat pelaksanaan Munajat Reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan dihelat di Silang Monas.

"Kegiatan Reuni 212 akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai di Monas, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat," jelasnya.

"Untuk menunjang kegiatan tersebut pihaknya bersama kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional apabila terjadi kepadatan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan Reuni 212," tambahnya.

Berikut rekayasa lalin yang akan diterapkan saat Munajat Reuni PA 212 di Monas:

A. Arus lalu lintas dari arah Selatan (Tugu Tani) yang akan menuju ke arah Barat (Tanah Abang) dialihkan menuju ke Jl. Medan Merdeka Timur-Jl. Perwira-Jl. Katedral-JI. Veteran-JI. Ir H. Juanda-Jalan Suryopranoto-dst.

Halaman:
1 2
      
