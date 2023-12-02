Tragis! Bocah 8 Tahun Tewas Tenggelam di Kali Ciampea Bogor

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial MD (8), meninggal dunia usai tenggelam di aliran Kali Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 1 Desember 2023. Awalnya, korban bersama rekan-rekannya sedang bermain di Kali Ciampea.

"Lalu korban loncat ke kali dan tidak muncul kembali," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian. Akhirnya, sekira pukul 16.30 WIB, korban berhasil ditemukan petugas.

"Korban sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.

Selanjutnya, jenazah dievakuasi dari aliran kali tersebut. Jenazah korban pun sudah diserahkan kepada pihak keluarga duka untuk dimakamkan.

"Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )