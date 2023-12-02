Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Bocah 8 Tahun Tewas Tenggelam di Kali Ciampea Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:14 WIB
Tragis! Bocah 8 Tahun Tewas Tenggelam di Kali Ciampea Bogor
Petugas evakuasi jasad bocah tenggelam di Sungai Ciampea, Bogor (Foto: Dok BPBD/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial MD (8), meninggal dunia usai tenggelam di aliran Kali Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 1 Desember 2023. Awalnya, korban bersama rekan-rekannya sedang bermain di Kali Ciampea.

"Lalu korban loncat ke kali dan tidak muncul kembali," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian. Akhirnya, sekira pukul 16.30 WIB, korban berhasil ditemukan petugas.

"Korban sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.

Selanjutnya, jenazah dievakuasi dari aliran kali tersebut. Jenazah korban pun sudah diserahkan kepada pihak keluarga duka untuk dimakamkan.

"Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement