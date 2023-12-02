Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Pembangunan Lapangan di Pulogadung, Warga Apresiasi Perindo Turun Tangan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:14 WIB
Bantu Pembangunan Lapangan di Pulogadung, Warga Apresiasi Perindo Turun Tangan
A
A
A

JAKARTA - Perindo Jakarta Timur turun tangan membantu pembangunan lahan kosong menjadi lapangan serba guna bagi warga RW 06 Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur. Pembangunan yang mulai dikerjakan pada Sabtu pagi ini (2/12/2023) diapresiasi warga lantaran kehadiran Perindo, yang diwakili Berman Nainggolan, mau turun tangan untuk ikut membantu.

Ketua RW 06 Kelurahan Pisangan Timur, HM Nata menyampaikan turun tangannya Perindo sangat membantu pembangunan lapangan di lingkungan wilayahnya. Pasalnya, tanah kosong yang hendak dijadikan lapangan tersebut, lanjut Nata, dimanfaatkan oleh anak-anak untuk sekadar bermain saja.

"Kebetulan ini lahan kosong dimanfaatkan oleh warga RW 06 khususnya bagi anak-anak bermain bola. Namun karena masih berbentuk lahan dan tidak terawat, kebetulan kita berinisiatif untuk membangunnya jadi lapangan serba guna," ujar Nata saat ditemui di lokasi, Sabtu (2/12/2023).

"Alhamdulillah Perindo terutama kehadiran pak Berman Nainggolan, mau ikut membantu percepatan pembangunan lapangan serba guna ini. Ke depannya lapangan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk bermain badminton atau untuk kegiatan warga," lanjut Nata.

Nata pun mengapresiasi kehadiran Perindo beserta caleg DPRD DKI Jakarta, Berman Nainggolan, dalam pengembangan kesejahteraan warganya. Untuk itu, Nata mewakili warganya berharap agar Perindo dan Berman Nainggolan untuk dapat mewakili aspirasi di tingkat parlemen.

"Semoga mudah-mudahan ke depannya, pak Berman dan Perindo dapat mewakili kami di tingkat kursi DPRD DKI Jakarta," jelas Nata.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
