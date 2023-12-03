Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 30 Persen Wilayah Indonesia Telah Masuk Musim Hujan di Awal Desember

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |07:48 WIB
BMKG: 30 Persen Wilayah Indonesia Telah Masuk Musim Hujan di Awal Desember
Ilustrasi. (Foto: Antara)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan berdasarkan jumah zona musim (ZOM) sebanyak 30% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan di awal bulan Desember 2023.

“Berdasarkan jumlah ZOM, sebanyak 30% wilayah Indonesia masuk musim hujan. Bahkan, pada awal Desember 2023 ini terdapat satu wilayah yang memiliki potensi banjir dengan kategori tinggi,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (3/12/2023).

BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi Aceh, Sumut, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumbar, sebagian kecil Bengkulu, sebagian Jambi, sebagian besar Sumsel, sebagian besar Bangka Belitung, sebagian Lampung, sebagian Banten.

Kemudian di sebagian Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Barat (Kalbar), sebagian besar Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagian kecil Kalimantan Utara (Kaltara), sebagian besar Kalimantan Timur (Kaltim), sebagian Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagian Sulawesi Utara (Sulut), sebagian Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagian Sulawesi Barat (Sulbar), sebagian Sulawesi Selatan (Sulsel), sebagian Papua Barat (Papbar) dan sebagian Papua.

BMKG mengungkapkan curah hujan pada Dasarian III November 2023 umumnya berada di kriteria rendah dan menengah (0 – 150 mm/dasarian). Kriteria curah hujan tinggi terjadi di Jabar bagian Barat, Jateng bagian tengah, Kaltim dan Kalsel bagian tengah, Sulteng bagian tengah, sebagian Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulsel, sebagian Papbar dan Papua.

Sementara itu, pada Dasarian I Desember 2023 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah - menengah (0 – 150 mm/dasarian). Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria rendah (kurang dari 50 mm/dasarian) berada di - sebagian kecil Sumatra, Jawa, NTT bagian selatan, Kalsel bagian selatan, Sulawesi, Maluku bagian tengah, Papbar dan Papua bagian utara.

“Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria menengah (50 - 150 mm/dasarian) berada di - sebagian besar Sumatra, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Malut dan Maluku, Papbar dan Papua,” tulis BMKG.

musim hujan cuaca BMKG
