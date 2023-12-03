Kisah Tragis Putra Sunan Giri yang Dihukum Mati

KEDIRI – Aliman atau Ki Ageng Ngliman, merupakan salah satu putra Sunan Giri Prabu Satmata yang dibuang ke sebuah bukit di sebelah utara Gunung Wilis yang kini masuk wilayah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Pembuangan Aliman merupakan hukuman atas tabiatnya yang kurang ajar, yakni terutama serangannya terhadap ajaran syariat Islam yang dikenalkan Sunan Giri.

“Dia mengejek pengetahuan santri, meremehkan ilmu para mutakalim,” demikian dikutip dari buku Kisah Brang Wetan Berdasarkan Babad Alit dan Babade Nagara Patjitan (2021).

BACA JUGA: Uang Sewa Tanah Bangsa Eropa Dipakai Bangsawan Keraton Yogya Belanja Barang Mewah

Sunan Giri yang bernama kecil Raden Paku merupakan putra Syaikh Maulana Ishak. Sebagaimana Sunan Ampel, mertuanya, Sunan Giri mengembangkan Islam melalui jalur kekuasaan dan perniagaan.

Dalam buku Atlas Wali Songo (2016) disebutkan, salah satu bidang dakwah yang digarap Sunan Giri adalah pendidikan, yakni mengembangkan sistem pesantren.

Kemudian juga bidang politik dan kebudayaan yang itu tak lepas dari kebijaksanaan wali lainnya. Gelar Prabu Satmata, yakni salah satu nama Dewa Siwa yang diberikan kepada Sunan Giri adalah merujuk pada kekuasaan politik yang dimiliki.

Catatan Literature of Java (1967-1980) Th.H.Th. Pigeaud menyebut, pada tahun 1485 Masehi, Sunan Giri membangun kedhaton di puncak bukit yang kemudian dikenal bernama Giri Kedhaton.

Sementara polah tingkah Aliman, sang anak secara tidak langsung telah menggerogoti ajaran Islam. Aliman tidak henti-henti mencemooh pengetahuan para santri.

Ilmu para orang-orang alim (mutakalim) terus direndahkannya dan itu membuat keresahan di mana-mana. “Karena tindakan itu dapat merusak agama Islam dan dapat mengakibatkan masjid pondok sepi”.