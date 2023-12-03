Jisoo BLACKPINK Panen Trofi di Asian Music Awards, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

PENYANYI dan artis multitalenta Jisoo BLACKPINK berhasil meraih prestasi gemilang dengan membawa pulang tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Mnet Asian music Awards 2023. Ketiga penghargaan tersebut adalah Best Female Artist, Best Music Video dan Best Dance Performance Solo. Penghargaan Best Female Artist diberikan kepada Jisoo atas pencapaiannya yang luar biasa di Amerika Serikat.

Jisoo menjadi artis solo wanita KPop pertama yang berhasil mencapai status jutaan penjualan, mengukuhkan posisinya sebagai bintang global yang tidak tertandingi. Kesuksesan ini memberikan pengakuan atas dedikasinya dalam dunia musik dan membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak penggemar.

Jisoo juga meraih penghargaan Best Dance Performance Female Solo untuk penampilannya dalam lagu Flower. Dengan koreografi yang penuh warna, menggambarkan bunga dan kupu-kupu, Jisoo berhasil mencetak rekor baru untuk solo wanita KPop. Lagunya mendapatkan lebih dari 3 juta streaming dalam waktu yang sangat singkat menunjukkan daya tarik dan pengaruh besar yang dimilikinya di industri musik.

Sementara itu, penghargaan ketiga Best Music Video diberikan kepada Jisoo atas video musiknya yang berjudul First. Video tersebut berhasil menarik lebih dari 400 juta penayangan kumulatif, menjadikannya sebagai video musik paling banyak dilihat di dunia berdasarkan waktu perilisannya.

Film terbaru Leonardo Dicaprio, Killers of the Flower Moon, karya sutradara Martin Scorsese telah dinobatkan sebagai film terbaik tahun ini, oleh kelompok kritikus film New York.