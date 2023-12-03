Deretan Aktivis Eks PPI Dunia di TPM Ganjar-Mahfud, Perkuat Struktur Pemenangan Muda

JAKARTA — Sejumlah aktivis ex-PPI Dunia bergabung perkuat struktur Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud. Hal ini mencerminkan langkah strategis untuk menjangkau spektrum pemilih muda yang cukup luas secara geografis, termasuk di kalangan diaspora.

Adapun struktur TPM Ganjar-Mahfud tersebut dipimpin oleh Dharmaji Suradika atau akrab disapa Aji. Ia dikenal sebagai aktivis serta pengusaha muda yang pernah menempuh pendidikan di salah satu universitas di Jerman. Ia juga pernah menjabat sebagai co-founder dan CEO Pemimpin.id.

Selain Aji, terdapat juga Khaleed Pranowo dan Achyar Alrasyid. Keduanya menjabat sebagai Wakil Ketua TPM Ganjar-Mahfud. Khaleed adalah profesional muda, sementara Achyar merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang pernah menjadi Koordinator PPI Dunia 22/23. Achyar juga dikenal dengan advokasinya yang tajam dalam ekonomi hijau dan kelestarian lingkungan untuk industri.

BACA JUGA: Tukang Becak hingga Pedagang Ikan di Kendari Teriakkan Ganjar Presiden

Selain itu, terdapat juga nama Kepala Biro Pers Media Informasi PPI Dunia 22/23 yakni Muhammad Fitrah Wardiman. Saat ini, ia dipercaya sebagai sekretaris deputi TPM Ganjar-Mahfud. Ia juga dikenal dengan gerakan advokasinya di berbagai NGO untuk keadilan dan perlindungan sosial. Fitrah juga adalah pentolan University of Sussex yang dikenal sebagai universitas peringkat utama dunia bidang Development Studies.

Lebih lanjut, aktivis ex-PPI Dunia yang masuk dalam struktur TPM Ganjar-Mahfud juga terdapat nama Rake Narendra dan Ahmad Hashif Ulwan. Rake pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan PPI Dunia 19/20 dan saat ini sebagai Direktur Direktorat Pemenangan Diaspora TPM Ganjar-Mahfud. Semantara Ahmad Hashif, aktivis PCINU Tunisia, pernah menjabat sekretaris internal PPI Dunia 21/22 dan saat ini memegang amanah sebagai Wakil Direktur Direktorat Pemenangan Diaspora.

“Bergabungnya aktivis ex-PPI Dunia ke dalam tim pemenangan muda ini juga menandakan derasnya dukungan diaspora muda luar negeri. Mereka juga adalah talenta terbaik dan punya pengalaman dalam dunia pergerakan,” jelas Rake, 2 Desember 2023.