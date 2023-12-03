Ajak Anak Muda dan Disabilitas Ikut Pemilu, Mahfud MD : Anda Akan Tentukan Masa Depan Bangsa

JAKARTA - Pada peringatan hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari ini, Minggu (3/12/2023) yang bertepatan dengan hari ke 72 menjelang Pemilu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memposting video ajakan kepada generasi muda untuk memilih pada Pemilu 2024.

Video tersebut menampilkan lagu Mars Pemilu karya Mochtar Embut yang telah diaransemen ulang. Lagu yang kini bernada jazz itu menunjukkan keceriaan menyambut Pemilu dengan latar belakang anak muda dari berbagai profesi.

Hal yang menarik, dalam video itu Mahfud MD tampil bersama kawan-kawan muda difabel. Mereka mengajak semua anak muda Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu mendatang.

Dalam siaran persnya, Mahfud mengatakan, "Hai, anak muda Indonesia! 72 hari lagi kita akan tiba pada hari pemungutan suara, Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024. Hari di mana Anda semua anak bangsa akan menentukan wajah dan masa depan Indonesia. Karena itu, meminjam lirik 'Mars Pemilu' yang legendaris karya Mochtar Embut, kita sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira."