Pesan Siti Atikoh pada Suaminya Jelang Debat Capres: Tampil dengan Jujur

JAKARTA - Jelang debat yang bakal diikuti pasangan Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Siti Atikoh punya pesan untuk suaminya Ganjar Pranowo.

Siti Atikoh mengatakan, menghadapi debat Capres-capres yang digelar KPU RI nanti, dia tak melakukan persiapan apapun. Pasalnya, dia hanya akan menjadi penonton saja.

Berbeda dengan suaminya, kata dia, suaminya tentu harus siap untuk menghadapi debat tersebut. Dia pun meyakini Ganjar bakalan siap menghadapi debat tersebut.

"Insya Allah harus siap juga yah. Kalau saya kan penonton yah," ujarnya pada wartawan, Minggu (3/12/2023).

Siti menambahkan, dia tak memberikan masukan pada suaminya itu untuk menghadapi debat. Pasalnya, Ganjar-Mahfud tentu bakalan menjelaskan tentang visi-misinya nanti, terpeting semua itu disampaikan dengan jujur dari hati.

"Oh enggak yah, yang penting tampil dengan jujur yah dari hati kemudian yang jadi visi-misinya nanti disampaikan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)