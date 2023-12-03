Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Siti Atikoh pada Suaminya Jelang Debat Capres: Tampil dengan Jujur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |16:35 WIB
Pesan Siti Atikoh pada Suaminya Jelang Debat Capres: Tampil dengan Jujur
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
A
A
A

 

JAKARTA - Jelang debat yang bakal diikuti pasangan Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Siti Atikoh punya pesan untuk suaminya Ganjar Pranowo.

Siti Atikoh mengatakan, menghadapi debat Capres-capres yang digelar KPU RI nanti, dia tak melakukan persiapan apapun. Pasalnya, dia hanya akan menjadi penonton saja.

Berbeda dengan suaminya, kata dia, suaminya tentu harus siap untuk menghadapi debat tersebut. Dia pun meyakini Ganjar bakalan siap menghadapi debat tersebut.

"Insya Allah harus siap juga yah. Kalau saya kan penonton yah," ujarnya pada wartawan, Minggu (3/12/2023).

Siti menambahkan, dia tak memberikan masukan pada suaminya itu untuk menghadapi debat. Pasalnya, Ganjar-Mahfud tentu bakalan menjelaskan tentang visi-misinya nanti, terpeting semua itu disampaikan dengan jujur dari hati.

"Oh enggak yah, yang penting tampil dengan jujur yah dari hati kemudian yang jadi visi-misinya nanti disampaikan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement