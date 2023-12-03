Doni Monardo Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Besok

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Senin (4/12/2023).

Perwakilan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Brigjen (Purn) TNI AD Bambang Irianto mengatakan malam ini jenazah Doni Monardo akan disemayamkan ke rumah duka di BSD, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Doni Monardo diketahui dirawat di RS Siloam Jakarta.

“Malam ini jenazah akan dibawa ke rumah duka di BSD (setelah dimandikan di RS Siloam ), besok pagi jenazah dibawa ke Mako Kopassus selanjutnya dimakamkan ke Taman makam Pahlawan Kalibata,” ungkap Bambang dalam pesan singkatnya yang diterima MNC Portal, Minggu (3/12/2023).

Sebelumnya, dilaporkan Doni Monardo meninggal dunia sore ini pukul 17.35 WIB. Informasi itu langsung dari Staf Khusus BNPB 2019-2021 saat Doni Monardo menjabat Kepala BNPB, Egy Massadiah.

“Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo, (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT,” tulis Egy lewat pesan singkat.

(Erha Aprili Ramadhoni)