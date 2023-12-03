Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Doni Monardo Meninggal, Menkes hingga Gubernur Maluku Sambangi RS Siloam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:51 WIB
Doni Monardo Meninggal, Menkes hingga Gubernur Maluku Sambangi RS Siloam
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - Mantan Kepala BPNB, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, meninggal dunia di RS Siloam Semanggi, Jakarta, Minggu (3/12/2023). Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dan Gubernur Maluku, Murad Ismail, mendatangi rumah sakit tersebut untuk melayat.

Berdasarkan pantauan, Gubernur Maluku, Murad Ismail tampak tiba di RS Siloam Semanggi pada sekira pukul 19.40 WIB. Dia tampak mengenakan pakaian serba hitam dan peci hitam.

Mantan Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri itu sempat menyapa awak media. Namun, dia enggan untuk diminta keterangannya. Dia langsung masuk ke RS Siloam Semanggi untuk melayat.

Sekira pukul 20.00 WIB Menteri Kesehatan Budi Gunadi pun tiba pula di RS Siloam Semanggi untuk turut melayat. Menkes Budi tampak mengenakan kemeja batik berlengan pendek dan celana panjang warna hitam. Dia langsung masuk ke dalam RS Siloam Semanggi.

Awak media hanya bisa berada di depan lobI rumah sakit. Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga yang berada di rumah sakit tersebut pada awak media.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
