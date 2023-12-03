Doni Monardo Wafat, Ganjar: Kita Doakan Semoga Khusnul Khatimah

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut berbela sungkawa atas meninggalkan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI (Purn) Doni Monardo pada hari ini, Minggu (3/12/2023).

"Innalillahi wa innailaihi rojiun," kata Ganjar saat ditemui di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Baginya, Doni merupakan sahabat. Ia mengaku sempat menjenguk Doni saat masih dirawat di rumah sakit. Di mata Ganjar, Doni merupakan seorang prajurit yang cinta dengan tanaman.

"Pak Doni ini tentara, tapi dan sangat cinta pada tanaman dan saya sangat dekat sekali dengan beliau, bahkan pernah membuat gerakan bersama untuk menanam," tutur Ganjar.

"Bahkan beliau mengajak saya waktu itu untuk mengambil satu benih bibit pohon dari Maluku," ucap Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar mendoakan Doni agar dapat diterima amal ibadahnya. "Pak Doni orang hebat dan kita doakan mudah-mudahan khusnul khatimah," ucap Ganjar.

Sebelumnya, dilaporkan Doni Monardo meninggal dunia sore ini pukul 17.35 WIB. Informasi itu langsung dari Staf Khusus BNPB 2019-2021 saat Doni Monardo menjabat Kepala BNPB, Egy Massadiah.

“Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo, (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT,” tulis Egy lewat pesan singkat.