Menangkan Ganjar-Mahfud, Tim Pemenangan Muda DKI Gelar Jakarta Youth Gathering

JAKARTA - Tim Pemenangan Muda Wilayah DKI Jakarta menggelar Gathering dengan tema “Jakarta Youth Gathering”, yang dihadiri oleh Dharmaji Suradika selaku Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar - Mahfud, Putri Ayu Anisya Juru Bicara Muda Tim Pemenangan Nasional dan Manik Marganamahendra Direktur Tim Pemenangan Muda DKI Jakarta .

Tema “Jakarta Young Gathering” merupakan sebuah pendekatan dan konsolidasi pemuda di DKI Jakarta guna berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan negara melalui momentum pesta demokrasi.

“Kegiatan ini juga bagian dari perjuangan kami untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” ujar Juru Bicara Muda Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Putri Ayu, Minggu (3/12/2023).

Acara ini kata dia, tidak hanya mencerminkan tekad, tetapi juga merupakan manifestasi dukungan anak muda masa kini untuk membawa perubahan positif.

“Dalam Gathering ini, kami akan membuka tirai dengan Inspirasi Kreatif, di mana pemuda Jakarta akan membagikan ide dan proyek inovatif untuk mewujudkan visi masa depan yang cerah,”ungkapnya.

Menurutnya, Solidaritas Anak Muda akan menjadi poin sentral, dan menunjukkan dukungan tulus kepada Ganjar Mahfud sebagai pemimpin yang mampu merangkul harapan dan aspirasi generasi muda.“Peran anak muda sangat dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas dan Maju,” pungkasnya,

Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar – Mahfud, Dharmaji Suradika, menambahkan, kini saatnya anak muda harus bijak dalam memilih. “Jangan sampai kita terjebak dalam gimmick - gimmick politik,”imbuhnya.