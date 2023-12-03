Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menangkan Ganjar-Mahfud, Tim Pemenangan Muda DKI Gelar Jakarta Youth Gathering

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |21:02 WIB
Menangkan Ganjar-Mahfud, Tim Pemenangan Muda DKI Gelar Jakarta Youth Gathering
Relawan Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Muda Wilayah DKI Jakarta menggelar Gathering dengan tema “Jakarta Youth Gathering”, yang dihadiri oleh Dharmaji Suradika selaku Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar - Mahfud, Putri Ayu Anisya Juru Bicara Muda Tim Pemenangan Nasional dan Manik Marganamahendra Direktur Tim Pemenangan Muda DKI Jakarta .

Tema “Jakarta Young Gathering” merupakan sebuah pendekatan dan konsolidasi pemuda di DKI Jakarta guna berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan negara melalui momentum pesta demokrasi.

“Kegiatan ini juga bagian dari perjuangan kami untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” ujar Juru Bicara Muda Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Putri Ayu, Minggu (3/12/2023).

Acara ini kata dia, tidak hanya mencerminkan tekad, tetapi juga merupakan manifestasi dukungan anak muda masa kini untuk membawa perubahan positif.

“Dalam Gathering ini, kami akan membuka tirai dengan Inspirasi Kreatif, di mana pemuda Jakarta akan membagikan ide dan proyek inovatif untuk mewujudkan visi masa depan yang cerah,”ungkapnya.

Menurutnya, Solidaritas Anak Muda akan menjadi poin sentral, dan menunjukkan dukungan tulus kepada Ganjar Mahfud sebagai pemimpin yang mampu merangkul harapan dan aspirasi generasi muda.“Peran anak muda sangat dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas dan Maju,” pungkasnya,

Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar – Mahfud, Dharmaji Suradika, menambahkan, kini saatnya anak muda harus bijak dalam memilih. “Jangan sampai kita terjebak dalam gimmick - gimmick politik,”imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement