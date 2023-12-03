Doni Monardo Wafat, Wapres Maruf: Integritasnya Dibutuhkan Negara

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut berduka dan kehilangan Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo yang meninggal dunia, sore ini pukul 17.35 WIB, Minggu (3/12/2023).

“Wapres sangat berduka dan kehilangan dengan tokoh yang selama ini relatif dekatlah dengan Wapres,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya.

Diketahui, Wapres beberapa kali didampingi Doni Monardo ketika kunjungan kerjanya di sejumlah daerah, termasuk di Timika Papua beberapa waktu lalu.

“Waktu terakhir berkunjung ke Papua ya, sebelum terakhir berkunjung ke Papua itu juga didampingi Bapak Doni Monardo.”