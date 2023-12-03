KSAD Bakal Pimpin Upacara Pelepasan Doni Monardo ke TMP Kalibata

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI (Purn) Doni Monardo meninggal dunia sore ini pukul 17.35 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, setelah dikabarkan meninggal, selanjutnya pada Minggu pukul 21.00 WIB, jenazah akan dibawa ke rumah duka di Serpong dari Rumah Sakit (RS) Siloam, Semanggi, Jakarta.

Selanjutnya, Disemayamkan di Rumah Duka, alamat: Jalan Bukit Golf II Blok A no 12, Lengkong Karya, Kec Serpong Utara, Tangsel 15320.

Pada Senin (4/12/2023), jenazah akan dilepas secara militer dari rumah duka ke Mako Kopassus Cijantung dengan inspektur upacara (irup) Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Arif Rahman.

Kemudian, pada 10.30 WIB diberangkatkan menuju pemakaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dengan Irup Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo meninggal dunia sore ini pukul 17.35 WIB, Minggu (3/12/2023).

“Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo, (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT,” tulis Staf Khusus BNPB 2019-2021 saat Doni Monardo menjabat Kepala BNPB, Egy Massadiah lewat pesan singkat.

Hingga pesan ini diterima MNC Portal, belum ada informasi lebih lanjut mengenai proses pemakaman dari Almarhum Doni Monardo.