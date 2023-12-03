Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi TPN, Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:00 WIB
Kunjungi TPN, Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Abuya Muhtadi dukung GanjarMahfud (foto: MPI/Riyan)
JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang, KH Ahmad Muhtadi bin Dimyathi Al-Bantani atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi menegaskan dukungannya ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal itu disampaikan oleh Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Yenny Wahid usai melakukan pertemuan dengan KH Ahmad Muhtadi di Gedung High End, Kompleks MNC Center, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).

“Hari ini kita kedatangan seorang ulama kharismati dari daerah Banten, Abuya Muhtadi yang jauh-jauh datang dari Banten untuk menyemangati perjuangan dari TPN Ganjar-Mahfud. Jadi para kiai-kiai se-Banten dan sudah menyatakan dukungan deklarasi terhadap pasangan Ganjar Mahfud,” kata Yenny Wahid.

“Hari ini, beliau menyampaikan secara langsung yang tentunya memberi semangat besar bagi kami, menjadi sebuah kekuatan besar, dari kami di tim pemenangan Ganjar-Mahfud,” sambungnya.

Selain itu, Yenny mengungkapkan bahwa Abuya Muhtadi juga bersedia untuk mengambil peran di TPN Ganjar-Mahfud sebagai Dewan Penasehat.

“Jadi, beliau berkenan untuk menemani kami-kami semua, yang sedang berjuang mengiringi kita semua dengan petuah-petuahnya dan tentunya diiringi dengan doa, dan pastinya di sini ada murid-murid beliau, yang siap bergerak memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud,” jelasnya.

(Awaludin)

      
