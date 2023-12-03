Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud, TPN: Beliau Bersedia Jadi Dewan Penasehat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:12 WIB
Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud, TPN: Beliau Bersedia Jadi Dewan Penasehat
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang, KH Ahmad Muhtadi bin Dimyathi Al-Bantani atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi menegaskan dukungannya ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Yenny Wahid menyebutkan bahwa Abuya Muhtadi selain menegaskan dukungannya, ia juga bersedia untuk berperan menjadi Dewan Penasehat dari TPN Ganjar Mahfud.

“Dan yang paling istimewa lagi, Abuya Muhtadi sudah menyatakan bersedia untuk duduk menjadi salah satu menjadi Dewan Penasehat,” kata Yenny di Gedung High End, Kompleks MNC Center, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).

Yenny mengatakan bahwa Abuya Muhtadi bersedia untuk memberikan petuah-petuahnya dan berjuang bersama dalam memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement