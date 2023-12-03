Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud, TPN: Beliau Bersedia Jadi Dewan Penasehat

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang, KH Ahmad Muhtadi bin Dimyathi Al-Bantani atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi menegaskan dukungannya ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Yenny Wahid menyebutkan bahwa Abuya Muhtadi selain menegaskan dukungannya, ia juga bersedia untuk berperan menjadi Dewan Penasehat dari TPN Ganjar Mahfud.

“Dan yang paling istimewa lagi, Abuya Muhtadi sudah menyatakan bersedia untuk duduk menjadi salah satu menjadi Dewan Penasehat,” kata Yenny di Gedung High End, Kompleks MNC Center, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).

Yenny mengatakan bahwa Abuya Muhtadi bersedia untuk memberikan petuah-petuahnya dan berjuang bersama dalam memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.