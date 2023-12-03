Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkes Budi Kenang Sosok Doni Monardo saat Tangani Pandemi Covid-19

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:55 WIB
Menkes Budi Kenang Sosok Doni Monardo saat Tangani Pandemi Covid-19
Menkes RI, Budi Gunadi (foto: dok mpi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi mendoakan agar Mantan Kepala BNPB, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dia pun sempat mengenang sosok Doni saat menangani pandemi Covid-19.

"Saya kenal pak Doni Munardo kan bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 yah sejak awal, itu kerjanya sangat cepat, sangat tidak memikirkan waktu tuk kerjanya beliau," ujar Menkes Budi di RS Siloam Semanggi, Jakarta pada Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, dia juga baru tahu belakangan ini jika Doni tengah sakit. Dia pun menyampaikan dukanya pada keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan agar almarhum bisa ditempatkan di sisi Tuhan.

"Jadi, dharma baktinya luar biasa bagi bangsa dan negara, terutama pada saat menangani pandemi Covid-19 bersama," katanya.

Dia menambahkan, Doni merupakan orang yang paling berjasa dalam mengatasi pandemi Covid-19. Maka itu, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhum.

"Doa dari seluruh rakyat Indonesia, semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya," katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement