Menkes Budi Kenang Sosok Doni Monardo saat Tangani Pandemi Covid-19

JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi mendoakan agar Mantan Kepala BNPB, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dia pun sempat mengenang sosok Doni saat menangani pandemi Covid-19.

"Saya kenal pak Doni Munardo kan bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 yah sejak awal, itu kerjanya sangat cepat, sangat tidak memikirkan waktu tuk kerjanya beliau," ujar Menkes Budi di RS Siloam Semanggi, Jakarta pada Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, dia juga baru tahu belakangan ini jika Doni tengah sakit. Dia pun menyampaikan dukanya pada keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan agar almarhum bisa ditempatkan di sisi Tuhan.

"Jadi, dharma baktinya luar biasa bagi bangsa dan negara, terutama pada saat menangani pandemi Covid-19 bersama," katanya.

Dia menambahkan, Doni merupakan orang yang paling berjasa dalam mengatasi pandemi Covid-19. Maka itu, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhum.

"Doa dari seluruh rakyat Indonesia, semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya," katanya.

