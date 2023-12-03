Kenang Doni Monardo, KSAD Ingat Pengabdiannya pada Bangsa dan Negara

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut melayat ke RS Siloam Semanggi, Jakarta pada Minggu (3/12/2023) malam atas meninggalnya Mantan Kepala BNPB, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo. Maruli pun mengenang pengabdian Doni pada bangsa dan negara Indonesia ini.

"Saya sebetulnya salah seorang yang dididik oleh beliau cukup panjang, hari ini kita kehilangan beliau, salah satu tokoh bangsa yang karya-karyanya saya tahu persis sejak saya masih zaman perwira muda, beliau sudah banyak mengabdikan dirinya pada negara dan bangsa," ujar Jenderal TNI Maruli di RS Siloam Semanggi, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, pada saat pandemi Covid-19 lalu, Doni juga mengabdikan dirinya dalam mengentaskan persoalan tersebut bersama Menkes Budi Gunadi. Dia juga mengenal sosok Doni sebagai orang yang sangat peduli dengan lingkugan.

"Kepedulian beliau terhadap lingkungan pada saat sebelumnya itu sangat luar biasa. Perjalanan panjang yang sebetulnya salah satu panutan yang sampai sekarang saya tetap pegang untuk nanti ke depannya," katanya.

Dia menambahkan, jenazah Doni rencananya bakal dipindahkan ke rumah duka di Cijantung pada pagi hari esok. Baru pada sekira pukul 10.00 WIB, jenazah bakal dimakamkan di TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

