Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Doni Monardo Meninggal Dunia, Andika Perkasa Kenang Prestasinya

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |23:47 WIB
Doni Monardo Meninggal Dunia, Andika Perkasa Kenang Prestasinya
Jenderal (Purn) Andika Perkasa (foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Mantang Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa turut menyampaikan rasa berbela sungkawa atas kepulangan Letjen (Purn) Doni Monardo. Menurutnya, Doni Monardo merupakan sosok penuh prestasi saat ia masih aktif berdinas.

"Kita kehilangan sebagai sesama purnawirawan, karena Mas Doni adalah orang yang punya jati diri, punya prestasi luar biasa, sejak beliau masih dinas," kata Andika di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN), MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023) malam.

Selama masih dinas, Doni Monardo pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia pun sempat ditunjuk menjadi Ketua Satgas Penanganan Covid19.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga menyebutkan sosok Doni merupakan salah satu personil TNI terbaik.

"Kami kehilangan salah satu perwira tinggi terbaik di Angkatan Darat maupun di TNI," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement