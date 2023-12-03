Doni Monardo Meninggal Dunia, Andika Perkasa Kenang Prestasinya

JAKARTA - Mantang Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa turut menyampaikan rasa berbela sungkawa atas kepulangan Letjen (Purn) Doni Monardo. Menurutnya, Doni Monardo merupakan sosok penuh prestasi saat ia masih aktif berdinas.

"Kita kehilangan sebagai sesama purnawirawan, karena Mas Doni adalah orang yang punya jati diri, punya prestasi luar biasa, sejak beliau masih dinas," kata Andika di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN), MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023) malam.

Selama masih dinas, Doni Monardo pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia pun sempat ditunjuk menjadi Ketua Satgas Penanganan Covid19.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga menyebutkan sosok Doni merupakan salah satu personil TNI terbaik.

"Kami kehilangan salah satu perwira tinggi terbaik di Angkatan Darat maupun di TNI," ucapnya.