HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Kehangatan Siti Atikoh Bersama Anak-Anak Disabilitas di Bumi Puspera Jatinegara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |16:05 WIB
Momen Kehangatan Siti Atikoh Bersama Anak-Anak Disabilitas di Bumi Puspera Jatinegara
Momen kehangatan Siti Atikoh bersama anak-anak disabilitas di Jatinegara. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menyambangi masyarakat disabilitas di Bumi Puspera, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/12/2023). Kedatangan Siti Atikoh guna menghadiri kegiatan Hari Disabilitas Internasional 2023. Dalam kegiatan itu, terdapat momen kehangatan antara Siti dengan anak-anak disabilitas.

Berdasarkan pantauan, Siti Atikoh tiba di Bumi Puspera sekira pukul 12.30 WIB. Ia tampak menggunakan baju berwarna hitam dengan dibalut kerudung berwarna cokelat.

Begitu turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke Bumi Puspera, Siti langsung disambut masyarakat disabilitas.

Baik orang dewasa dan anak-anak disabilitas tampak sangat antusias dengan kehadiran Siti. Banyak dari mereka yang ingin bersalaman dan berfoto dengan Siti.

Bahkan, tak sedikit anak-anak yang membawa bunga untuk diberikan pada Siti sebagai ucapan terima kasih atas kepedulian Siti pada mereka. Siti disambut dengan tarian adat oleh anak-anak disabilitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
