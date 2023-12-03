Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Disabilitas di Jatinegara Harap Ganjar Dapat Bukakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:03 WIB
Warga disabilitas di Jatinegara harap Ganjar dapat bukakan lapangan kerja lebih luas. (MPI)
JAKARTA - Warga penyandang disabilitas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, berharap, pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa memenangi Pilpres 2024. Keduanya juga diharapkan bisa membuka peluang pekerjaan lebih luas lagi terhadap penyandang disabilitas.

"Khususnya anak-anak disabilitas ini kan masih banyak yang belum bisa menerima kekurangan mereka. Padahal mereka itu bisa mereka itu mampu jika diberikan kesempatan," ujar orangtua anak disabilitas, Silmy Margono saat berbincang di Bumi Pospera Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, anak-anak disabilitas khususnya, diharapkan diberikan kesempatan untuk berkarya secara lebih luas. Itu karena ia menyebut mereka memiliki kemampuan sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Dia mengungkap, anak-anak disabilitas kerap menghadapi persoalan di lapangan saat hendak mencari pekerjaan. Pasalnya, karena mengalami keterbatasan, mereka tak diterima perusahaan saat melamar kerja.

"Maka saya harap Pak Ganjar lebih memberikan peluang, terutama untuk anak-anak yang sudah lulus, mereka kebanyakan di perusahaan-perusahaan tak diterima karena kekurangan mereka, padahal mereka punya skill, kemampuan jadi tolong berikan kesempatan anak-anak ini tuk bisa dibukakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya," tuturnya.

Dia menilai, Ganjar-Mahfud merupakan sosok yang peduli dengan disabilitas. Karena itu, diharapkan keduanya bisa terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya sehingga bisa membawa masyarakat disabilitas lebih baik lagi.

"Saya optimis Pak Ganjar dan Pak Mahfud, optimis ke depannya jadi presiden menggantikan Pak Jokowi (Joko Widodo)," ujarnya.

