Terungkap! Wanita Muda yang Jasadnya Ditemukan di Ruko, Tewas Dibunuh Kekasihnya

BOGOR - Polisi menangkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap gadis berinisial FW (22) di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Diketahui jasad wanita tersebut ditemukan di dalam ruko.

"Pelaku sudah ditangkap," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Minggu (3/12/2023).

Terpisah, Kapolsek Bogor Barat AKP Sudar mengatakan pelaku berinisial RA alias Alung. Yang mana, pelaku diketahui merupakan kekasih korban.

"Pelakunya RA alias Alung. Pelaku pacarnya sendiri," ucap Sudar.

Terkait motif, belum diketahui karena masih dalam proses pemeriksaan. Hasil olah TKP sementara, diduga korban dibunuh dengan cara dibekap.

"Ada beberapa luka yang terjadi di korban yaitu di hidung kemudian di pipi. Kalau dari luka sementara dari bekapan karena di hidung ada beberapa luka setelah olah TKP sementara demikian," tutupnya.