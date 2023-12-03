Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Wanita Muda yang Jasadnya Ditemukan di Ruko, Tewas Dibunuh Kekasihnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:19 WIB
Terungkap! Wanita Muda yang Jasadnya Ditemukan di Ruko, Tewas Dibunuh Kekasihnya
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap gadis berinisial FW (22) di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Diketahui jasad wanita tersebut ditemukan di dalam ruko.

"Pelaku sudah ditangkap," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Minggu (3/12/2023).

Terpisah, Kapolsek Bogor Barat AKP Sudar mengatakan pelaku berinisial RA alias Alung. Yang mana, pelaku diketahui merupakan kekasih korban.

"Pelakunya RA alias Alung. Pelaku pacarnya sendiri," ucap Sudar.

Terkait motif, belum diketahui karena masih dalam proses pemeriksaan. Hasil olah TKP sementara, diduga korban dibunuh dengan cara dibekap.

"Ada beberapa luka yang terjadi di korban yaitu di hidung kemudian di pipi. Kalau dari luka sementara dari bekapan karena di hidung ada beberapa luka setelah olah TKP sementara demikian," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement