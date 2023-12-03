Dialog dengan Warga Disabilitas, Siti Atikoh Tekankan Pentingnya Kesetaraan

JAKARTA -Istri dari Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, berdialog dengan warga disabilitas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Siti menyoroti pentingnya kesetaraan, khususnya untuk warga disabilitas.

"Jadi, pembangunan terkait yang ada di Indonesia itu seharusnya no one left behind, ada kesetaraan, semua memiliki hak yang sama," ujar Siti Atikoh, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, kesetaraan itu sangat penting, khususnya untuk warga disabilitas sehingga semua orang bisa mengakses pendidikan, infrastruktur, segi ekonomi, maupun sosial.

"Kita yang hadir di sini tentu memiliki komitmen bersama agar hak penyandang disabilitas itu benar-benar tersampaikan. Salah satu poin yang harus kita perjuangkan bersama-sama adalah kesetaraan, Indonesia itu harus inklusif. Mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berkegiatan ekonomi," tuturnya.

Namun, ia menambahkan, pentingnya kesetaraan harus disuarakan oleh semua orang, khususnya semua disabilitas yang ada di Indonesia ini. Pasalnya, jika hanya suara dari satu orang saja, tak akan menimbulkan efek apapun.

